Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что нужно и в дальнейшем продолжать бить по аэродромам оккупантов.
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Украина имеет возможности наносить такие удары, в частности, и баллистическими ракетами ATACMS. Они позволяют как уничтожать личный состав врага, так слабобронированное вооружение.
Оккупанты уже суетятся
Как отметил Романенко, под удары попадают самолеты врага, радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы и тому подобное. Это уменьшает боевой потенциал россиян. Уже была информация, что после последовательных ударов оккупанты пытаются рассредоточить свой хаб в Джанкое.
Уже есть движение на Джанкойском аэродроме. Это некий хаб, где базируются и вертолеты, и самолеты. Есть и места с горюче-смазочными материалами, вооружением. Они начинают распределять летательные аппараты по другим аэродромам. Также пробуют восстановить старые аэродромы возле Феодосии и Керчи. Это происходит в сложных условиях. Требует много денег и времени,
– отметил Романенко.
В целом такие удары бьют по боевым возможностям россиян. А Украина демонстрирует, что готова непрерывно давить на захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Взрывы в Крыму: кратко
- Утром 25 мая во временно оккупированной Евпатории прогремели взрывы. Местные сообщали о дыме над поселком Новофедоровка, где расположен аэродром.
- Кроме того, взрывы в Крыму раздавались и в ночь с 23 на 24 мая. Тогда в Алуште удалось поразить узел связи оккупантов.
- Этот узел известен как пункт дальней космической связи. Его был построен в 60-х годах для обеспечения связи с космическими аппаратами.