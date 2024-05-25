Именно в Новофедоровке расположен военный аэродром "Саки". Кстати, в результате атаки по аэропорту в январе 2024 года погиб заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Александр Чернобровый.
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Что известно о взрывах в Крыму
В российском телеграмм-канале написали, что звуки в Евпатории якобы "выясняют". В то же время небо чистое.
"Сакский район, внимательнее там, где звуки. Есть проблема, не связанная с прилетом", – решили в телеграм-канале.
В мониторинговой группе "Крымский ветер" уже опубликовали фото дыма над Новофедоровкой и отметили, что подписчик сообщил им, что:
- над Новофедоровкой поднимается дым;
- в Евпатории прогремели взрывы.
Впоследствии "Крымский ветер" уточнил, что информация о Новофедоровке может быть ошибочной. Ведь им сообщили, что там горят частные коттеджные постройки под Евпаторией.
"А взрывы, которые были слышны, – от газовых баллонов", – уточнили в мониторинговой группе.