Прошедшие сутки не стали исключением. Продолжай 31 мая, согласно данным Генштаба, ВСУ "минуснули" еще более тысячи российских захватчиков.

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Враг понес колоссальные потери

В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 508 780 своих военных. Стоит отметить, что это убитыми и ранеными.

Зато за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 130 оккупантов.

Потери России в технике

По подсчетам Генштаба, в течение 31 мая Россия потеряла на войне еще 12 танков, 12 ББМ, 44 артиллерийских системы, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 17 единиц спецтехники.

Зато с начала полномасштабной войны враг потерял такое количество:

танков – 7 740,

боевых бронированных машин – 14 947,

артиллерийских систем – 13 184,

РСЗО – 1 088,

средств ПВО – 815,

самолетов – 357,

вертолетов – 326,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 0617,

крылатых ракет – 2 230,

кораблей и катеров – 27,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 18 006,

специальной техники – 2 181.



Потери врага по состоянию на 1 июня / Генштаб ВСУ