Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті
Ворог тисне на Сіверському напрямку: дивіться на карті
Російські війська атакують на Покровському напрямку: дивіться на карті
Окупанти активізувалися на Курахівському напрямку: дивіться на карті
У Генштабі заявляють, що на решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.
Що відомо про наслідки нічної атаки
Основною ціллю Росії вкотре стала енергетична інфраструктура. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атаковано енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Зокрема, в ДТЕК повідомили, що внаслідок російської атаки постраждали дві ГЕС. Там було серйозно пошкоджено обладнання.
В Міненерго уже заявили, що графіки відключень світла можуть змінитися через нічну атаку. Там також нагадали, що наразі відключення світла прогнозують 1 червня з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах.