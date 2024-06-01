У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Також окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

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Що відбувається на фронті

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Ворог тисне на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Російські війська атакують на Покровському напрямку: дивіться на карті

Окупанти активізувалися на Курахівському напрямку: дивіться на карті

У Генштабі заявляють, що на решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Що відомо про наслідки нічної атаки

  • Основною ціллю Росії вкотре стала енергетична інфраструктура. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атаковано енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
  • Зокрема, в ДТЕК повідомили, що внаслідок російської атаки постраждали дві ГЕС. Там було серйозно пошкоджено обладнання.
  • В Міненерго уже заявили, що графіки відключень світла можуть змінитися через нічну атаку. Там також нагадали, що наразі відключення світла прогнозують 1 червня з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах.