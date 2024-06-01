В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

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Что происходит на фронте

Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Враг давит на Северском направлении: смотрите на карте

Российские войска атакуют на Покровском направлении: смотрите на карте

Оккупанты активизировались на Кураховском направлении: смотрите на карте

В Генштабе заявляют, что на остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Что известно о последствиях ночной атаки

  • Основной целью России в очередной раз стала энергетическая инфраструктура. По словам министра энергетики Германа Галущенко, атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
  • В частности, в ДТЭК сообщили, что в результате российской атаки пострадали две ГЭС. Там было серьезно повреждено оборудование.
  • В Минэнерго уже заявили, что графики отключений света могут измениться из-за ночной атаки. Там также напомнили, что сейчас отключение света прогнозируют 1 июня с 18:00 до 23:00 во всех регионах.