В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении с начала суток нашими воинами отражена одна атака противника вблизи Липцов. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи. За вчерашние сутки, по уточненным данным, враг потерял на этом направлении 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Трем артиллерийским системам противника нанесены повреждения.

Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли. За минувшие сутки на этом направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.

На Северском направлении в настоящее время продолжается пять боевых столкновений неподалеку Роздоловки и Ивано-Дарьевки. Потерь наших позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

Враг давит на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении с начала суток отбита одна попытка противника продвинуться в районе Клещеевки. Подразделения Сил обороны сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

Российские войска атакуют на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении продолжаются шесть боев вблизи Георгиевки, Константиновки и Водяного. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.

Оккупанты активизировались на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Роботино. Потерь позиций не допущено.

В Генштабе заявляют, что на остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Что известно о последствиях ночной атаки