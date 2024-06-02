Более того, россияне могут рассматривать новое направление наступательных действий. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко подробнее рассказала, что происходит на Харьковщине.

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Ситуация с обстрелами на Харьковщине

За 2 июня под обстрелом россиян оказался Изюм. Около 5 утра оккупанты ударили по территории больницы, которая не работала. Пострадали двое гражданских.

Очень трудно снова слышать, что продолжают бить по Изюму, по изюмским селам, потому что они уже и так чрезвычайно повреждены и разрушены. Каждый раз возникает, к сожалению, традиционное непонимание зачем бить по уже разбитом, но логику мы уже давно не ищем,

– поделилась Анна Черненко.

Около 10 утра россияне били по селу Андреевка КАБами. Повреждены частные дома. В результате обстрела, к сожалению, есть двое раненых – 76-летний мужчина и 85-летняя женщина.

В самом Харькове же и утром, и в ночь на 2 июня было тихо. Хотя воздушные тревоги в городе и области продолжаются десятки часов с минимальными перерывами.

За сутки 1 июня Харьковскую область также неоднократно обстреляли россияне. Российская оккупационная армия около 13:50 ударила КАБом по селу Чайковка Харьковского района. Ранены две женщины: у первой – телесные повреждения, у второй – острая реакция на стресс. К вечеру оккупанты обстреляли из артиллерии село Ивашки, что на границе с Россией. В результате ударов повреждены три дома, хозяйственные постройки, энергосети. К счастью, обошлось без раненых и жертв.

Опасность наступления для еще одного направления

В течение нескольких последних дней звучат сообщения, что россияне могут повторить наступательные действия на Золочевщине Харьковской области. Сам Золочев расположен в 25 километрах от линии фронта. Однако активизации врага в районе Золочева пока наши военные не наблюдают. В то же время ситуация остается динамичной.

В Харьковской ОВА сообщили, что в случае наступления россиян оттуда готовы быстро эвакуировать 1500 тысяч человек. Сейчас происходит принудительная эвакуация семей с детьми из приграничных сел Золочевской общины. И Золочев, и золочевские села ежедневно страдают от ударов. КАБы и ракетные удары уничтожают по пол улицы, а иногда и целые улицы.

Поэтому местным стоит по крайней мере рассмотреть возможность эвакуации, пока есть стабильная связь и, собственно, возможность выехать безопаснее.

Добавим, что с 10 мая удалось эвакуировать около 12 тысяч жителей Волчанска и Волчанской громады. В областной военной администрации Харьковщины сообщают, что есть еще около 15 тысяч мест резерва для эвакуации. То есть люди могут быть уверены, что выезжать есть куда.

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