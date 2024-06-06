На Покровском направлении только за прошедшую неделю произошло почти 220 атак, 32 из которых – за минувшие сутки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Россия стремится захватить Покровск

Сейчас на Покровском направлении Силы обороны продолжают наносить российской армии огневое поражение и пытаются противостоять ей. Утром украинская армия отразила уже 4 атаки, еще 6 – продолжаются.

Конечно, что он (враг – 24 Канал) там давит. Основные усилия российские войска сосредотачивают, наверное, чтобы прорвать нашу оборону и развить в будущем наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово,

– рассказал Волошин.

Также он добавил, что в районе населенного пункта Нетайлово ситуация характеризуется тоже высокой активностью врага. Там Россия не прекращает попыток наступать на украинские позиции. По словам Волошина, так вражеская армия пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы наступать западнее Авдеевки и Марьинки.

"После Очеретино они рвутся к магистрали Покровск – Константиновка. Возможно, у них есть цель захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", – отчитался представитель ОСГВ "Хортица".

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