На Покровском направлении только за прошедшую неделю произошло почти 220 атак, 32 из которых – за минувшие сутки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.
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Россия стремится захватить Покровск
Сейчас на Покровском направлении Силы обороны продолжают наносить российской армии огневое поражение и пытаются противостоять ей. Утром украинская армия отразила уже 4 атаки, еще 6 – продолжаются.
Конечно, что он (враг – 24 Канал) там давит. Основные усилия российские войска сосредотачивают, наверное, чтобы прорвать нашу оборону и развить в будущем наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово,
– рассказал Волошин.
Также он добавил, что в районе населенного пункта Нетайлово ситуация характеризуется тоже высокой активностью врага. Там Россия не прекращает попыток наступать на украинские позиции. По словам Волошина, так вражеская армия пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы наступать западнее Авдеевки и Марьинки.
"После Очеретино они рвутся к магистрали Покровск – Константиновка. Возможно, у них есть цель захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", – отчитался представитель ОСГВ "Хортица".
Ситуация на Донецком направлении: последние новости
- К сожалению, ситуация на восточном направлении сложная. ВСУ вынужденно отступают с некоторых позиций. Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что на этом направлении основной удар россияне попытаются нанести на Донецком участке фронта.
- Об этом также горят в британской разведке. Там утверждают, что сейчас российские войска сосредотачивают на Донецком направлении основные усилия, но у них там также большие потери среди техники и личного состава.
- Активные бои продолжаются и на Северском направлении. Россияне могут хотеть захватить и этот город, чтобы выровнять линию фронта. Впрочем, ситуация там контролируемая.
- Сложная также ситуация в Часовом Яре. Там россияне используют буквально все свои силы и средства. Особенно они хотят закрепиться в микрорайоне "Канал", поэтому штурмуют его с трех сторон.