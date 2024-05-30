Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что и официальные спикеры, и военные, которые находятся в Часовом Яру, сообщают, что враг использует буквально все силы и средства, чтобы атаковать на этом направлении.

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Какова ситуация в Часов Яре

Как отметил Селезнев, одна из целей оккупантов – прорваться на окраине Часов Яра. Они хотят протиснуться и закрепиться в микрорайоне "Канал".

Враг привлек дополнительные силы и средства. Оккупанты проводят там атаки не только с помощью чисто живой силы. Время от времени туда приобщают бронетехнику. Им нужно захватить позиции в микрорайоне "Канал",

– сказал Селезнев.

Российские оккупанты атакуют этот микрорайон фактически с трех сторон. Идут лобовые штурмы через лесной массив и дачную застройку. Также они пробуют атаковать и через поля.

Враг несет там потери, но давление невероятное. На территории микрорайона "Канал" есть многоэтажная застройка. Конечно, она уже частично разрушена из-за вражеской артиллерии и авиации. Врагу важно закрепиться на этом плацдарме. Тогда он начнет контролировать некоторые пригороды Часового Яра,

– подчеркнул Селезнев.

По его словам, если оккупанты смогут захватить Часов Яр, то дальше они попытаются продвигаться в сторону Краматорской агломерации.

Ситуация на фронте: кратко