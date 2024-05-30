Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что и официальные спикеры, и военные, которые находятся в Часовом Яру, сообщают, что враг использует буквально все силы и средства, чтобы атаковать на этом направлении.
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Какова ситуация в Часов Яре
Как отметил Селезнев, одна из целей оккупантов – прорваться на окраине Часов Яра. Они хотят протиснуться и закрепиться в микрорайоне "Канал".
Враг привлек дополнительные силы и средства. Оккупанты проводят там атаки не только с помощью чисто живой силы. Время от времени туда приобщают бронетехнику. Им нужно захватить позиции в микрорайоне "Канал",
– сказал Селезнев.
Российские оккупанты атакуют этот микрорайон фактически с трех сторон. Идут лобовые штурмы через лесной массив и дачную застройку. Также они пробуют атаковать и через поля.
Враг несет там потери, но давление невероятное. На территории микрорайона "Канал" есть многоэтажная застройка. Конечно, она уже частично разрушена из-за вражеской артиллерии и авиации. Врагу важно закрепиться на этом плацдарме. Тогда он начнет контролировать некоторые пригороды Часового Яра,
– подчеркнул Селезнев.
По его словам, если оккупанты смогут захватить Часов Яр, то дальше они попытаются продвигаться в сторону Краматорской агломерации.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 30 мая Россия потеряла более 506 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7710 танков, 14913 боевых бронированных машин, 13101 артиллерийскую систему, 1088 РСЗО, 815 средств ПВО, 357 самолетов и тому подобное.
- В ночь на 30 мая морские дроны поразили катера оккупантов в Крыму. Удалось уничтожить два вражеских катера "Тунец". Еще два таких же судна получилось повредить.
- Как Россия использует катера "Тунец" – читайте в материале 24 Канала.