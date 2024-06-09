По состоянию на эту минуту враг продолжает сохранять наибольшую активность на Покровском направлении В то же время общее количество атак оккупационной армии на линии соприкосновении достигает 55.

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Какова ситуация на каждом из направлений

Противник нанес минометные обстрелы по украинским позициям в Черниговской и Сумской областях. Подобные удары враг нанес из приграничных областей страны-агрессора, в частности Белгородской и Брянской областей.

На Харьковском направлении россияне увеличили количество атак до четырех за сегодня. Бои продолжаются в районе Глубокого. Враг применил КАБы с направления Шебекино по районам Белого Колодезя и Тихого. Неуправляемыми авиационными ракетами атаковали район Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении общее количество атак россиян – семь, из них – две, в районе Невского и Песчаного, еще продолжаются.

На Лиманском направлении боестолкновения идут в районе Серебрянского леса. Сейчас уже пять раз оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки. В настоящее время здесь произошло уже 6 боестолкновений с начала суток.

На Приднепровском направлении с начала суток было отбито две атаки врага в районе Крынок.

Также фиксируется вражеская активность на Краматорском направлении, в частности в районе Ивановского и Клиищевки. За сегодня там произошло семь боестолкновений в целом.

В то же время наибольшее количество вражеских атак сохраняется на Покровском направлении. ВСУ отражают атаки противника в районе Яснобородовки, Карловки, Новоалександровки, Новопокровского.

По предварительной информации, пока потери россиян на этом направлении составляют 122 человека убитыми и ранеными. Силы обороны уничтожили одну БМП, артсистему и автомобиль, повредили танк противника.

Всего на этом направлении количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 22. Отмечается, что на других направлениях ситуация сохраняется без особых изменений.

Заметим, что существует вероятность, что россияне будут пытаться захватить сам Покровск. Только за прошедшую неделю на этом направлении было почти 220 атак.