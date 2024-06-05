Джерела 24 Каналу у ГУР повідомляють, що в Росії фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній. Причиною стала потужна DDoS-атака.
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ГУР здійснили кібератаку на електронні сервіси Росії
У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів, за яким стоять кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній Росії,
– заявляють джерела.
Причиною стала потужна DDoS-атака, організована українськими кіберфахівцями.