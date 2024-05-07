Операцію українські кіберрозвідники провели 7 травня, повідомляють джерела 24 Каналу.
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Що відомо про компанію
Це російська компанія, яка спеціалізується на дистрибуції, підтримці й розробці комп'ютерних програм і баз даних.
Основний продукт компанії – саме програмна система "1С:Підприємство". Спочатку вона була створена як бухгалтерська система з власною вбудованою мовою програмування, однак далі охопила ще багато функцій продуктів класів ERP, CRM, HRM та SCM.
Ця програма призначена для автоматизації будь-якого бізнес-процесу підприємства. Найбільш популярні продукти C1 – саме для автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку (включаючи нарахування зарплати та управління кадрами), а також для економічної та організаційної діяльності підприємства.
В травні 2017 року компанію 1С включили до санкційного списку України. 15 квітня 2023 року президент України ввів санкції проти компанії терміном на 10 років.
До слова, засновником і директором є Борис Нуралієв, який теж входить у санкційний список України та Польщі з 2022 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівці ГУР 2 травня почали масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку в Татарстані.
Що відомо про атаку ГУР на Татарстан
- Повідомлялося, що головним об'єктом кібероперації стали мережі зв'язку в основній економічній зоні Алабуга, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.
- Кіберфахівцям вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані.
- Також внаслідок DDoS-атаки була зупинена робота мобільного оператора МТС – найбільшого оператора зв'язку ПАО Таттелеком та регіонального оператора зв'язку Уфанет.