Операцію українські кіберрозвідники провели 7 травня, повідомляють джерела 24 Каналу.

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Що відомо про компанію

Це російська компанія, яка спеціалізується на дистрибуції, підтримці й розробці комп'ютерних програм і баз даних.

Основний продукт компанії – саме програмна система "1С:Підприємство". Спочатку вона була створена як бухгалтерська система з власною вбудованою мовою програмування, однак далі охопила ще багато функцій продуктів класів ERP, CRM, HRM та SCM.

Ця програма призначена для автоматизації будь-якого бізнес-процесу підприємства. Найбільш популярні продукти C1 – саме для автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку (включаючи нарахування зарплати та управління кадрами), а також для економічної та організаційної діяльності підприємства.

В травні 2017 року компанію 1С включили до санкційного списку України. 15 квітня 2023 року президент України ввів санкції проти компанії терміном на 10 років.

До слова, засновником і директором є Борис Нуралієв, який теж входить у санкційний список України та Польщі з 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівці ГУР 2 травня почали масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку в Татарстані.

Що відомо про атаку ГУР на Татарстан