Источники 24 Канала в ГУР сообщают, что в России фактически парализована работа ряда государственных учреждений и частных компаний. Причиной стала мощная DDoS-атака.

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ГУР осуществили кибератаку на электронные сервисы России

В России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов, за которым стоят киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Фактически парализована работа ряда государственных учреждений и частных компаний России,

– заявляют источники.

Причиной стала мощная DDoS-атака, организованная украинскими киберспециалистами.