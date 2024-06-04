Среди тех, кто высказал свои "пожелания", называют Францию и Китай. Кабинет министров Украины согласился пойти на уступки в марте этого года.

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Как портал передали ГУР

Платформа "Война & Санкции", созданная командой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в начале полномасштабного вторжения, официально возобновила свою работу под эгидой Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

Ранее в этом году в украинских и международных СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии платформы. Основной причиной такого решения считалось недовольство западных партнеров перечнем так называемых международных спонсоров войны, который был ключевым элементом портала "Война & Санкции".



В марте 2024 года публичный доступ к онлайн-платформе НАПК все же был закрыт, а сам орган власти вышел с заявлением о передаче всех данных Межведомственной рабочей группе по вопросам реализации государственной санкционной политики Украины. В заявлении также говорилось о том, что все санкционные реестры, которые вело НАПК, требуют "нормирования и определения государственных органов, ответственных за их функционирование".



В том же марте в украинских СМИ появились новости, что портал "Война & Санкции" могут передать ГУР. Об этом тогда заявляли анонимные источники из самого Управления, а также бывший глава НАПК Александр Новиков.

Что можно увидеть на платформе "Война & Санкции"

Сейчас на обновленном портале, на котором теперь изображен логотип ГУР, доступна подробная информация о лицах, причастных к депортации украинских детей, а также об иностранных компонентах, обнаруженных в российском оружии.

Некоторые разделы еще не доступны / Скриншот 24 Канала

В ближайшем будущем платформа должна пополниться списками лиц, которые уже находятся или должны попасть под санкции, реестром произведений искусства, принадлежащих подсанкционным лицам, перечнем портов и аэропортов, которые способствуют российской агрессии, а также базой данных иностранного промышленного оборудования, которое используется производителями российского оружия.



Данные, которые уже размещены на портале, достаточно мощные / Скриншот 24 Канала



На сайте портала отмечается, что главной его целью является сдерживание агрессора, сохранение жизни мирного населения, привлечение к ответственности спонсоров и соучастников российской агрессии, а также остановка террора.

Где посмотреть список санкций

Главное управление разведки Министерства обороны Украины пока публично не комментировало перезапуск платформы. Однако о событии высказались другие представители украинской власти, в частности руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который заявил, что на новом портале "пользователи могут найти данные о санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на агрессора".

На сайте перечислены страны, которые наложили санкции на Россию / Скриншот 24 Канала



Что касается знаменитого перечня международных спонсоров войны, то его на обновленной платформе нет. Тем не менее, о возможном появлении продукта, посвященного международному бизнесу, который сохраняет присутствие в России, намекает как сам интерфейс платформы, на котором разработчики обещают запуск новых баз данных, так и лица, близкие к процессу.

Думаю, это только начало. Кто знает, что еще впоследствии может появиться на портале? У ГУР нет ограничений в сборе информации об агрессоре и его приспешниках, как это было в случае с НАПК. Возможно, иностранному бизнесу, который все еще продолжает работать в России и платить там налоги, не стоит расслабляться,

– комментирует бывший глава НАПК Александр Новиков, который стоял у истоков первой версии портала.

В ГУР намекают: продолжение следует / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание! Для получения дополнительной информации, связанной с порталом, пожалуйста, обращайтесь по контактам war-sanctions@gur.gov.ua и +380 99 124 5988.