Об этом сообщили источники 24 Канала. Важно, что украинским хакерам удалось отключить около 87 тысяч датчиков различных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье.
Важно СБУ разоблачила хакеров, ответственных за атаку на "Киевстар", и готовит материалы для Гааги
Украинские хакеры совершили новую атаку
Известно, что компания "Москоллектор" отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы России. В результате атаки на IT-инфраструктуру критического объекта украинским хакерам удалось выключить 87 тысяч датчиков различных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье.
Кроме того, уничтожено 70 серверов и не менее 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты). По данным источников, это была операция хакерской группы "BLACKJACK", которая приближена к кибердепартаменту СБУ.
Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и чрезвычайные происшествия. Восстановление ее функционирования займет от 15 до 30 суток. Пожелаем различных техногенных катастроф Москве в эти дни,
– добавили источники.
Хакеры успешно атакуют российские ресурсы
- 30 марта украинские хакеры успешно атаковали более 100 вражеских сайтов атаковали более 100 вражеских сайтов с доменом gov.ru. Сайты не работали в течение нескольких часов, а киберспециалисты хакерской группировки "UA25" смогли проникнуть на серверы критически важной инфраструктуры и получить снова десятки терабайт засекреченной информации. К слову, эта хакерская атака наносила ущерб стране-агрессору более, чем на 12 миллиардов долларов.
- 23 марта киберспециалисты ГУР также провели успешную кибератаку. Несколько сайтов с доменом gov.ru не работали.
- 13 марта украинские хакеры остановили работу московского метрополитена. В частности под атакой оказался ряд правительственных и местных порталов, среди них - система оплаты проезда "Тройка".
- Стоит подчеркнуть, что это одна из крупнейших систем оплаты билетов в России, которая обслуживает 38 регионов. Из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку.