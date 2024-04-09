Об этом сообщили источники 24 Канала. Важно, что украинским хакерам удалось отключить около 87 тысяч датчиков различных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье.

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Украинские хакеры совершили новую атаку

Известно, что компания "Москоллектор" отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы России. В результате атаки на IT-инфраструктуру критического объекта украинским хакерам удалось выключить 87 тысяч датчиков различных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье.

Кроме того, уничтожено 70 серверов и не менее 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты). По данным источников, это была операция хакерской группы "BLACKJACK", которая приближена к кибердепартаменту СБУ.

Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и чрезвычайные происшествия. Восстановление ее функционирования займет от 15 до 30 суток. Пожелаем различных техногенных катастроф Москве в эти дни,

– добавили источники.

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