В Минцифре сообщили, что кибервойско атаковало ряд правительственных и местных порталов России.

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Что известно об атаке

Известно, что хакеры атаковали систему оплаты проезда "Тройка". Это одна из крупнейших систем оплаты билетов в России, которая обслуживает 38 регионов.

Поэтому из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карточку проезда и рассчитаться за парковку,

– сообщили в Минцифре.

Сбои в российских сервисах: скриншоты от Минцифры

Напомним, совсем недавно украинские кибервойска совсем недавно "накрыли" работу российского веб-ресурса МаіІ․ru. Все пользователи, которые находятся вне территории России, а также часть внутренних юзеров, потеряли доступ к своим аккаунтам.

Важно заметить, что это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождения двухфакторной верификации и доступ к девайсам.

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