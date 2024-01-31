Кибератака, которая осложнила работу специальной связи министерства обороны России, все еще продолжается. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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Детали о кибератаке на сервер минобороны России

В ГУР рассказали, что по состоянию на сейчас кибератака продолжается.

Кибератака продолжается. Мы сейчас снимаем информацию, которая нам нужна для того, чтобы потом ее проанализировать и передать в подразделения Сил безопасности и обороны Украины для дальнейшего поражения тех целей, которые указаны в документах на этих серверах,

– отметил представитель ГУР МО Украины.

Также Черняк отметил, что благодаря кибератаке была прекращена связь между военными подразделениями врага. Речь идет о закрытой связи, в частности подразделений Министерства обороны.

"Мы прекратили пока его (связи – 24 Канал) функционирование", – подчеркнул Черняк.

По словам представителя ГУР, осуществления такой кибератаки предоставляет определенное время для украинских подразделений, чтобы осуществить определенные маневры, о которых враг не будет до поры до времени знать. Поскольку удалось получить документы, ВСУ будут действовать уже зная, какие планы были у врага.

На вопрос, по времени, который нужен на реализацию кибератак и их продолжение, представитель ГУР отметил, что "подготовка таких атак – это процесс, который длится всегда", но зависит от сложности операции, и от фактического нахождения этих серверов.

Время может быть разное, но мы занимаемся этим каждый день,

– подчеркнул Андрей Черняк.

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