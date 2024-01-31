Кібератака, яка ускладнила роботу спеціального зв'язку міністерства оборони Росії, все ще триває. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

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Деталі про кібератаку на сервер міноборони Росії

В ГУР розповіли, що станом на зараз кібератака продовжується.

Кібератака триває. Ми зараз знімаємо інформацію, яка нам потрібна для того, щоб потім її проаналізувати та передати до підрозділів Сил безпеки та оборони України для подальшого ураження тих цілей, які вказані у документах на цих серверах,

– зазначив представник ГУР МО України.

Також Черняк зазначив, що завдяки кібератаці було припинено зв'язок між військовими підрозділами ворога. Йдеться про закритий зв'язок, зокрема підрозділів Міністерства оборони.

"Ми припинили поки що його (зв'язку – 24 Канал) функціонування", – підкреслив Черняк.

За словами представника ГУР, здійснення такої кібератаки надає певний час для українських підрозділів, аби здійснити певні маневри, про які ворог не буде до певного часу знати. Оскільки вдалося здобути документи, ЗСУ будуть діяти вже знаючи, які плани були у ворога.

На питання, щодо часу, який потрібен на реалізацію кібератак та їх продовження, представник ГУР зазначив, що "підготовка таких атак – це процес, який триває завжди", але залежить від складності операції, та від фактичного знаходження цих серверів.

Час може бути різний, але ми займаємося цим кожного дня,

– наголосив Андрій Черняк.

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