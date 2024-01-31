Що відбувається

Окружна прокуратура, яка веде справу Трампа, наразі не має доступу до критично важливих систем, таких як інтернет, телефони або сайт судової системи. Крім того, на сайті округу Фултон повідомляється, що атака "впливає на телефонні системи VOIP округу Фултон", а також на різні інші онлайн-системи.

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Наразі незрозуміло, що це за кібератака, хоча всі описи мають більш ніж разючу схожість з атакою вірусу-здирника, який шифрує дані. Під час пресконференції, яка транслювалася в інтернеті в понеділок, Робб Піттс, голова ради комісарів округу Фултон, надав небагато подробить про те, що сталося.

На вихідних уряд округу Фултон дізнався про широкомасштабний збій у роботі системи. Наразі ми можемо підтвердити, що інцидент став наслідком інциденту з кібербезпекою. Про цей інцидент було повідомлено правоохоронним органам, і зараз ведеться активне розслідування. Розслідування все ще перебуває на ранній стадії, тому ми надаємо обмежену інформацію,

– каже він.

Піттс додав, що влада й правоохоронні органи поки не знають, чи стався витік конфіденційної інформації про громадян або співробітників.

У 2021 році окружна прокурорка округу Фултон Фані Вілліс розпочала розслідування проти Дональда Трампа за звинуваченнями у злочинних діях, пов'язаних зі спробою скасувати офіційні результати президентських виборів 2020 року. Минулого літа велике журі присяжних висунуло звинувачення Трампу разом із 18 співвідповідачами за численними звинуваченнями у рекеті. Четверо обвинувачених вже визнали себе винними і співпрацюють зі слідством. Трамп та інші не визнали себе винними.

CNN зазначає, що місцева влада "не заявила про будь-який зв'язок" між кібератакою і виборчою кампанією.