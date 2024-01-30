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У Білому домі звернули особливу увагу на цей випадок. Як пише джерело, президент Байден побоюється, що деякі держави можуть спробувати зірвати вибори в листопаді. Ці страхи небезпідставні, як мінімум через весь той хаос, який спричинили кібератаки в корпоративному секторі країни у 2023 році.
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Повідомляється, що хакерська група Volt Typhoon, яка перебуває в центрі нещодавньої зловмисної активності, особливо занепокоїла представників розвідки. Вона є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на компрометацію критично важливої інфраструктури Заходу, в тому числі військово-морських портів, інтернет-провайдерів і комунальних служб.
Як пише Reuters масштабний характер хакерських атак призвів до низки зустрічей між Білим домом і представниками приватної технологічної індустрії, в тому числі кількома телекомунікаційними та хмарними компаніями, яких уряд США попросив про допомогу у відстеженні цієї діяльності.
За словами експертів з національної безпеки, завдяки успішному проникненню в мережі своїх ворогів Китай може дистанційно вивести з ладу важливі об'єкти в Індо-Тихоокеанському регіоні, які в тій чи іншій формі підтримують або обслуговують військові операції США. Цей важіль уряд комуністичної країни може використати у випадку вторгнення на Тайвань, щоб зашкодити готовності США.
Поки що ні Мінюст, ні ФБР, ні посольство Китаю у Вашингтоні не коментували ситуацію.
Volt Typhoon зазвичай бере під контроль безліч вразливих цифрових пристроїв – роутери, модеми, підключені до інтернету камери спостереження. Усе це дозволяє їм приховати подальші атаки на справжні цілі.
Китайці беруть під контроль камеру або модем, які географічно розташовані поруч з портом або провайдером інтернет-послуг, а потім використовують цей пункт призначення, щоб спрямувати свої вторгнення на реальну ціль. Для ІТ-команди, яка працює на наступному етапі, це виглядає як звичайний користувач, який сидить поруч,
– каже один зі співрозмовників Reuters.
Коли західні країни вперше попередили про Volt Typhoon у травні, речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що звинувачення у хакерстві були "колективною дезінформаційною кампанією" з боку країн "П'яти очей". Це країни, що обмінюються розвідданими – США, Канада, Нова Зеландія, Австралія і Великобританія.