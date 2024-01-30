Кібератака з боку ГУР була проведена у вівторок, 30 січня. Російські окупанти використовували цей сервер для спецзв’язку.

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Що відомо про наслідки

У результаті кібератаки припинився обмін між підрозділами міноборони Росії, які користувалися цим сервером. Сам сервер розташований у Москві.

Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ Росії як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору Росії, зокрема – військових,

– мовиться у повідомленні.

У ГУР зауважили, що кібероперація триває. Розвідка поділилася у соцмережах знайденими на сервері наказами та іншою ворожою документацією.

Наслідки кібератаки та знайдені дані / Фото ГУР

Що відомо про іншу кібероперацію