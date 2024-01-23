Ця компанія, зокрема, забезпечує інтернетом адміністрацію Путіна та ФСБ.

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Хакери "зламали" провайдера держструктур Росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про те, що внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів в Росії виник масштабний збій у роботі інтернет-провайдера "Акадо-телеком".



Відомо, що вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур країни-агресорки. Йдеться про адміністрацію Путіна, фсб, фсо, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, "Сбєрбанк" та інші об'єкти.



ГУР повідомляє, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв'язатись зі службою підтримки "Акадо".



Хакери "зламали" провайдера держструктур Росії / Фото ГУР

Так, в результаті проблем, що виникли в самій Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці інших регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора.



Наразі невідомо точний масштаб збитків для Росії. У ГУР зазначили, що він уточнюється.

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