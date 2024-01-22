Саме Зобнін допомагає Бабакову уникати сплати податків та супроводжує його за кордон. Міжнародна розвідувальна спільнота розповіла, що ж вони зуміли встановити, проаналізувавши зламану пошту Євгенія Зобніна.

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Як Росія впливає на Сербію

Драґутін Матанович у сербських ЗМІ фігурує як радник Александра Вучича, хоч на сайті президента Сербії його немає в списку радників.

Офіційна посада Матановича – член Ради директорів компанії NIS (Naftna Industrija Srbije), де з 2019 року очолює комісію з призначень. Сама ж компанія 2012 року на понад 50% є власністю російського Газпрому, і тільки 30% акцій має сербський уряд.

Саме Драґутін Матанович часто пише листи на пошту Євгенія Зобніна щонайменше з середини 2014 й до середини 2023 року. У цих листах багато скопійованих повідомлень преси з заявами сербської влади про ті або інші події, які зачіпають інтереси Росії.

Там також є текст листа прем'єра Сербії Ани Брнабіч на адресу глави Газпрому Алєксєя Міллєра про призначення переговорної групи, яку очолить глава адміністрації президента Сербії Івіца Коіч, щодо контракту на постачання газу. Цей лист з приміткою показати "АМ", щоб той "доповнив і скоригував", з'являється спочатку на пошті Зобніна, а потім вже ухвалили офіційне рішення про переговорну групу.

Розслідувачі встановили, що "редактором" для прем'єрки Сербії виступає віцеспікер російської Держдуми Алєксандр Бабаков, чиє ім'я та по батькові російською звучить "Алєксандр Мєхайловіч".

Ще раз по суті: радник президента європейської держави надсилає проєкт листа за підписом прем'єр-міністра цієї держави на поштову адресу помічника депутата з Росії, ще й з приписом показати якомусь "АМ", щоб той "доповнив і скоригував" текст,

– зазначили розслідувачі.

Окрім того, Матанович повністю злив переговорну позицію президента Сербії Вучича перед перемовинами з Путіним у листі "для АМ" ще 24 травня. Хоч самі перемовини відбулись 29 травня 2022 року й стосувались продовження постачання Росією газу до Сербії.

Далі Матанович пише Зобніну й про побудову швидкісної залізниці у Сербії, й про внутрішню кухню нафтової компанії NIS та про інші не менш цікаві теми.



Матанович відправляє важливу інформацію в Росію

Як Росія влаштовувала кампанії медіавпливу в ЄС

У вересні 2022 року у світових медіа писали, що з 2014 року Росія витратила 300 мільйонів доларів для здійснення впливу на політику і посадовців у понад двох десятках держав. Подробиць було небагато, проте журналісти встановили, що мовилось про країни Балкан, Африки та Південної Америки.

Ще у квітні 2022 року США висунули Бабакову обвинувачення у спробах втручання в американську політику. В офіційному формулюванні Мін'юсту США писали: "Депутат російського законодавчого органу Бабаков, керівник його апарату Воробйов і член штабу Плісюк використали некомерційну організацію "Інститут міжнародної інтеграції" як прикриття глобальної кампанії впливу для просування зовнішньополітичних цілей Росії. Завдяки цим операціям… обвинувачені працювали над послабленням партнерства США з європейськими союзниками, підривом санкцій Заходу та сприяли незаконним діям Росії, спрямованим на знищення суверенітету України".

"Інституту дослідження питань міжнародної інтеграції" пише на своєму сайті, що займається лобістською діяльністю, допомагаючи тим, хто планує "розширити бізнес" у певній країні.

Згідно з листуванням Воробйова та Зобніна (перший також фігурує у листуваннях Зобніна) то виявляється, що за будь-яким "бізнесом" стоїть виключно інтерес Кремля, а лобістська діяльність – це скуповування експертів, журналістів та політиків певної країни для зміни громадської думки в ній на догоду російським інтересам.

Так, один з документів містить детальний план медіакампанії в ЄС для просування російського трубопровідного газу. Він дає можливість уявити, зокрема, яким чином витрачали згадані 300 мільйонів доларів на російську "м'яку силу" за кордоном.

Зокрема, там навели типовий перелік аргументів Кремля під час дискусій стосовно газових питань: залякування, маніпуляції питанням транзиту через Україну, погрози дефіцитом. Озвучувати це все мали:

депутат Європарламенту,

депутат парламенту однієї з європейських країн,

експерт ринку,

профільний журналіст.

Також у цьому мали брати участь представники виконавчої влади рівня міністрів чи заступників міністра енергетики.

До речі, Бабаков навіть для "прихильника Путіна" згаслої зірки Голлівуду Стівена Сіґала просив у гендиректора Газпрому Алєксєя Міллєрома 1 мільярд рублів для "Фонду підтримки кінематографії Стівена Сіґала". Саме через Сіґала Бабаков відмиває гроші.

До речі, у 2020 році під час виборчої кампанії до Держдуми Бабаков створив власну партію "За правду" і набрав туди чимало російських "зірок" та навіть самого Сіґала, який навіть виступав на з'їзді партії.