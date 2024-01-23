Эта компания обеспечивает интернетом администрацию Путина и ФСБ.
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Хакеры "взломали" провайдера госструктур России
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что в результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в России возник масштабный сбой в работе интернет-провайдера "Акадо-телеком".
Известно, что компания обеспечивает услугами ряд государственных структур страны-агрессорки. Речь идет об администрации Путина, ФСБ, ФСО, органах местного самоуправления в Москве и других регионах, "Сбербанке" и других объектах.
ГУР сообщает, что 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "Акадо".
Хакеры "взломали" провайдера госструктур России / Фото ГУР
Так, в результате проблем, возникших в самой Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде других регионов России значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора.
Пока неизвестно точный масштаб ущерба для России. В ГУР отметили, что он уточняется.
Хакерские атаки в России: последние новости
- Хакеры группировки Blackjack, вероятно, имеющие отношение к СБУ, сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России. Украинские кибервоины получили массив данных весом 1,2 терабайта.
- Хакеры из Украины атаковали врага в сети. 5 января стало известно, что второй раз за короткий промежуток времени им удалось сломать провайдера администрации Владимира Путина "АКАДО".
- 14 января стало известно, что в России атаковали платежный сайт областной энергетической компании "Пермэнерго". Остановлена не только работа сайта, но и платежный шлюз.