Кибератака со стороны ГУР была произведена во вторник 30 января. Российские оккупанты использовали этот сервер для спецсвязи.
Читайте такжеСнабжал интернетом администрацию Путина: в Москве "сломался" провайдер госструктур России
Что известно о последствиях
В результате кибератаки прекратился обмен между подразделениями минобороны России, которые пользовались этим сервером. Сам сервер находится в Москве.
Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ России как соответствующее государственным стандартам защиты информации. Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности – военных, –
говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что кибероперация продолжается. Разведка поделилась в соцсетях найденными на сервере приказами и другой вражеской документацией.
Последствия кибератаки и найденные данные / Фото ГУР
Что известно о другой кибероперации
- Недавно ГУР МО провело успешную кибератаку на компанию IPL Consulting. Она специализировалась на внедрении информационных систем в российской индустрии.
- Специалисты уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании размером в 60 терабайтов. В ведомстве заметили, что ущерб оказался для оккупантов крайне болезненным.