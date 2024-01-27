Главное управление разведки Министерства обороны сообщило об успешной кибератаке. Разведчики уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, специализировавшейся на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Смотрите также Хакеры атаковали "Нефтегаз", а в "Укрпочте" и "Пути" произошел технический сбой: что известно

Что известно о компании IPL Consulting

Компания IPL Consulting представила себя как одно из самых современных российских предприятий, которое оказывало помощь во внедрении информационных систем в учреждения, которые занимаются проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в том числе в интересах русского оборонно-промышленного комплекса.

Последствия операции ГУР

Специалисты ГУР проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и базы данных.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается. В условиях санкционного давления против России, что продолжается, нанесен ущерб для врага– крайне болезненны. Кроме того, пострадают десятки компаний России, работающих на "оборонку" государства-агрессора,

– сообщили в ГУР.

ГУР совершило атаку на IPL Consulting

Ранее источники 24 Канала сообщили, что хакеры группировки Blackjack, какие, вероятно, имеют отношение к СБУ, сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России.

Хакеры сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России