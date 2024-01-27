Главное управление разведки Министерства обороны сообщило об успешной кибератаке. Разведчики уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, специализировавшейся на внедрении информационных систем в российской промышленности.
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Что известно о компании IPL Consulting
Компания IPL Consulting представила себя как одно из самых современных российских предприятий, которое оказывало помощь во внедрении информационных систем в учреждения, которые занимаются проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в том числе в интересах русского оборонно-промышленного комплекса.
Последствия операции ГУР
Специалисты ГУР проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и базы данных.
Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается. В условиях санкционного давления против России, что продолжается, нанесен ущерб для врага– крайне болезненны. Кроме того, пострадают десятки компаний России, работающих на "оборонку" государства-агрессора,
– сообщили в ГУР.
ГУР совершило атаку на IPL Consulting
Ранее источники 24 Канала сообщили, что хакеры группировки Blackjack, какие, вероятно, имеют отношение к СБУ, сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России.
Хакеры сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России
- Хакеры группировки Blackjack сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России.
- Туда вошли более 500 паспортов военных объектов минобороны России. Например: арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы и прочая документация. В частности, там можно найти и объекты, расположенные на оккупированных территориях.
- Кроме этого, хакеры также снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения