Эта информация раскроет новые подробности процесса закупки россиянами иностранных комплектующих для производства оружия и техники в обход санкций. Чаще всего для этого оккупанты используют Китай.

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Взлом сотрудника

Хакеры "Кибер Сопротивления" получили доступ к информации благодаря взлому почты ответственного за закупки для отдела исследований и разработки "Специального Технологического Центра" Андрея Флоринского.

Полученные данные свидетельствуют о том, что россияне все больше покупают оборудование через Китай и за китайскую валюту. А компании, в свою очередь, понимают, что помогают обходить санкции. Некоторые оплаты проходят непосредственно в юанях и евро.

Россияне открыто платят юанями за комплектующие / InformNapalm

С российским производителем военной продукции "СТЦ" сотрудничает очень много компаний, которые можно назвать "прокладками". Большинство этих фирм даже не скрывают тот факт, что они осуществляют закупку продукции в Китае. Например, Флоринскому писала ООО "Делазия" с предложением осуществить организацию закупки необходимой продукции "под ключ".

Россияне до сих пор поставляют детали для оружия из-за рубежа / InformNapalm

"Специальный Технологический Центр" выполняет государственный заказ в российском банке ПАО "Промсвязьбанк", тесно связанного с оборонно-промышленным сектором. Подрядчик же должен открыть счет в том же банке. Поэтому компания рассылает "прокладкам" две памятки о специфике оформления контрактов и осуществления валютных расчетов за рубежом.

Полученные данные свидетельствуют, что объемы поставок россиянами уменьшились, но поток не перекрыли полностью. Особенно часто можно заметить заказы на поставки видеокамер шведской фирмы Axis. Кроме БпЛА эти камеры используются и для российской системы РБ-333А "Свирель". Также отмечается, что россияне предпочитают британскую ткань для производства беспилотников.

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