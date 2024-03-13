У Мінцифрі повідомили, що кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів Росії.
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Що відомо про атаку
Відомо, що хакери атакували систему оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.
Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування,
– повідомили у Мінцифрі.
Збої у російських сервісах: скриншоти від Мінцифри
Нагадаємо, зовсім нещодавно українські кібервійська "накрили" роботу російського вебресурсу МаіІ․ru. Усі користувачі, які перебувають поза територією Росії, а також частина внутрішніх юзерів, втратили доступ до своїх акаунтів.
Важливо зауважити, що це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації та доступ до девайсів.
Останні хакерські атаки по ворогу
- Наприкінці січня у ГУР повідомили про кібератаку на сервер для спецзв'язку міноборони країни-агресорки. Завдяки цій операції було припинено зв'язок між військовими підрозділами ворога. Також вдалося отримати доступ до документів, які викрили окремі плани російських загарбників.
- Також у лютому команда "Кібер Спротиву" отримала доступ до документації виробника "Орлан-10". Хакери з'ясували, як росіяни обходять західні санкції. Найчастіше це відбувається через Китай.
- Того ж місяця угруповання UA25 атакувало низку ворожих серверів. Хакери роздобували доступ до матеріалів російської логістики, адвокатів та проникли на ресурси деяких маркетплейсів. Фахівці завантажили понад 5 терабайтів особистої та корпоративної інформації зі зламаних комп'ютерів.