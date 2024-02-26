Що відомо
Згідно з повідомленням, UA25 отримали доступ до матеріалів російської логістики, секретні матеріали адвокатів та проникли на ресурси деяких маркетплейсів.
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Спеціалісти завантажили понад 5 терабайтів особистої та корпоративної інформації зі зламаних комп'ютерів.
Тепер загроза у кіберпросторі рф набирає нових обертів, сягають ще більших масштабів по всій країні, що слугує для отримання доступу до серверів влади терористів,
– пише телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".
Наразі немає даних про те, які саме організації та компанії було зламано на Росії.
- Нагадаємо, не так давно ГУР здійснило атаку на сервер для спецзв'язку міністерства оборони Росії. Було припинено закритий зв'язок між військовими підрозділами ворога, зокрема підрозділів Міністерства оборони. Хакерам вдалося здобути певні документи, але про це деталей не надали.
- У січні українські хакери з угрупування Blackjack викрали техдокументацію на 500 об’єктів міноборони Росії. Вони атакували російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території країни, здобувши масив данних вагою 1,2 терабайта.
- А у лютому хакери IT-армії України здійснили дві великі атаки. Перша "поклала" один з найбільших інтернет-провайдерів Санкт-Петербурга – СкайНет. Він протягом кількох днів не постачав інтернет ні цивільним, ані корпоративним, ані державним споживачам. Друга вивела з ладу доставку найбільшого рітейлера Росії під назвою "Магніт". Система списувала гроші з клієнтів, але жодної доставки вони не отримували.