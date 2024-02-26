Що відомо

Згідно з повідомленням, UA25 отримали доступ до матеріалів російської логістики, секретні матеріали адвокатів та проникли на ресурси деяких маркетплейсів.

Дивіться також Китайські хакери націлились на критичну інфраструктуру США

Спеціалісти завантажили понад 5 терабайтів особистої та корпоративної інформації зі зламаних комп'ютерів.

Тепер загроза у кіберпросторі рф набирає нових обертів, сягають ще більших масштабів по всій країні, що слугує для отримання доступу до серверів влади терористів,

– пише телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

Наразі немає даних про те, які саме організації та компанії було зламано на Росії.