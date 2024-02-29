Так, російський безоплатний сервіс електронної пошти Mаil.гu припинив роботу завдяки старанням українців.

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Бувай, Mаil.гu

Усі користувачі, які перебувають поза територією Росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів,

– повідомили у Мінцифри.

Українські кібервійська "підсолили" життя "звичайних" росіян / Фото Мінцифри





Хакери викрали техдокументацію про 500 об'єктів російської міноборони

На початку року стало відомо, що хакери з угрупування Blackjack зламали та викачали інформацію, якою володіло російське держпідприємство "Головне військово-будівельне управління по спеціальним об’єктам". Вони отримали 1,2 терабайта данних щодо військових споруд ворога. Серед них – понад 500 паспортів на військові об’єкти міноборони Росії.

Йдеться про арсенали озброєння, майданчики для ЗРК, штаби, казарми тощо. Крім того, кібервоїни знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Тобто працівники підприємства залишились без усіх данних, а також без їх резервних копій.

ГУР атакувало сервер міністерства війни Росії

30 січня у Головному управлінні розвідки повідомили про кібератаку на сервер для спецзв'язку міноборони країни – агресорки. У ГУР додали, що завдяки цій операції було припинено зв'язок між військовими підрозділами ворога. Також вдалося отримати доступ до документів, які викрили окремі плани противника.

Крім того, нещодавно угруповання UA25 здійснило атаку на низку ворожих серверів. Хакерам вдалося роздобути доступ до матеріалів російської логістики, адвокатів та проникнути на ресурси деяких маркетплейсів.

Фахівці завантажили понад 5 терабайтів особистої та корпоративної інформації зі зламаних комп'ютерів.

Також команда "Кібер Спротиву" отримали доступ до документації виробника "Орлан-10". Вони довідалися, як росіяни обходять західні санкції. Найчастіше це відбувається через Китай.