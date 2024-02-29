Так, российский бесплатный сервис электронной почты МаіІ.ru прекратил работу благодаря стараниям украинцев.

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Пока, МаіІ.ru

Все пользователи, которые находятся вне территории России, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу – это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождения двухфакторной верификации, доступ к девайсам,

– сообщили в Минцифры.

Украинские хакеры "подсолили" жизнь "обычных" россиян / Фото Минцифры

Хакеры похитили техдокументацию о 500 объектах российской минобороны

В начале года стало известно, что хакеры из группировки Blackjack сломали и скачали информацию, которой владело российское госпредприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам". Они получили 1,2 терабайта данных по военным сооружениям врага. Среди них – более 500 паспортов на военные объекты минобороны России.

Речь идет об арсеналах вооружения, площадках для ЗРК, штабах, казармах и т.д. Кроме того, кибервоины снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения. То есть, работники предприятия остались без всех данных, а также без их резервных копий.

ГУР атаковало сервер министерства войны России

30 января в Главном управлении разведки сообщили о кибератаке на сервер для спецсвязи минобороны страны – агрессорки. В ГУР добавили, что благодаря этой операции была прекращена связь между военными подразделениями врага. Также удалось получить доступ к документам, разоблачившим отдельные планы противника.

Кроме того, недавно группировка UA25 совершила атаку на ряд вражеских серверов. Хакерам удалось получить доступ к материалам российской логистики, адвокатов и проникнуть на ресурсы некоторых маркетплейсов.

Специалисты скачали более 5 терабайтов личной и корпоративной информации со сломанных компьютеров.

Также команда "Кибер Сопротивления" получила доступ к документации производителя "Орлан-10". Они узнали, как россияне обходят западные санкции. Чаще всего это происходит через Китай.