Про це повідомили джерела 24 Каналу. Важливо, що українським хакерам вдалося вимкнути близько 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков'ї.
Важливо СБУ викрила хакерів, відповідальних за атаку на "Київстар", і готує матеріали для Гааги
Українські хакери здійснили нову атаку
Відомо, що компанія "Москоллектор" відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв'язку, силових кабелів та тепломереж столиці Росії. У результаті атаки на IT-інфраструктуру критичного об'єкта українським хакерам вдалося вимкнути 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков'ї.
Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти). За даними джерел, це була операція хакерської групи "BLACKJACK", яка наближена до кібердепартаменту СБУ.
Зараз робота об'єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб. Побажаємо різних техногенних катастроф Москві у ці дні,
– додали джерела.
Хакери успішно атакують російські ресурси
- 30 березня українські хакери успішно атакували понад 100 ворожих сайтів з доменом gov.ru. Сайти не працювали протягом кількох годин, а кіберфахівці хакерського групування "UA25" змогли проникнути на сервери критично важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. До слова, ця хакерська атака завдавала збитків країні-агресору більше, ніж на 12 мільярдів доларів.
- 23 березня кіберфахівці ГУР також провели успішну кібератаку. Декілька сайтів з доменом gov.ru не працювали.
- 13 березня українські хакери зупинили роботу московського метрополітену. Зокрема під атакою опинилася низка урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду "Тройка".
- Варто зауважити, що це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів. Через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування.