Про це повідомили на сайті СБУ з посиланням на інтерв'ю начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка агентству "Укрінформ". "Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а в подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні," – зазначив Ілля Вітюк.

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Повідомляється, що атаку на "Київстар" реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ. За словами очільника Департаменту кібербезпеки, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Ілля Вітюк підкреслив, що в межах кримінального провадження ДКІБ (Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ) опрацьовує всіх учасників злочинної операції, які були причетні до цієї атаки.

Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність,

– каже керівник ДКІБ.

Водночас він підкреслив, що у світі відомо лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру. При чому один із них – саме результат СБУ.

Також Ілля Вітюк розповів, що загалом під час повномасштабної війни Служба безпеки блокує по 4,5 тисячі кібератак щороку.

Особливим пріоритетом у кіберзахисті є Збройні сили України та Міноборони, оскільки спроби втручань ворога у військові системи відбуваються регулярно. Окрім кібератак російські спецслужби проводять ІПСО для дискредитації командування Сил оборони, намагаються зламувати офіційні сторінки в соцмережах та месенджерах, а також створюють десятки фейкових сторінок Олександра Сирського.

Подібні дискредитаційні атаки ворог проводить і стосовно співробітників СБУ: їм надходять погрози фізичної розправи, листи із ознаками вербування і шантажу тощо.