Про це повідомили на сайті СБУ з посиланням на інтерв'ю начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка агентству "Укрінформ". "Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а в подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні," – зазначив Ілля Вітюк.
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Повідомляється, що атаку на "Київстар" реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ. За словами очільника Департаменту кібербезпеки, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.
Ілля Вітюк підкреслив, що в межах кримінального провадження ДКІБ (Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ) опрацьовує всіх учасників злочинної операції, які були причетні до цієї атаки.
Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність,
– каже керівник ДКІБ.
Водночас він підкреслив, що у світі відомо лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру. При чому один із них – саме результат СБУ.
Особливим пріоритетом у кіберзахисті є Збройні сили України та Міноборони, оскільки спроби втручань ворога у військові системи відбуваються регулярно. Окрім кібератак російські спецслужби проводять ІПСО для дискредитації командування Сил оборони, намагаються зламувати офіційні сторінки в соцмережах та месенджерах, а також створюють десятки фейкових сторінок Олександра Сирського.
Подібні дискредитаційні атаки ворог проводить і стосовно співробітників СБУ: їм надходять погрози фізичної розправи, листи із ознаками вербування і шантажу тощо.