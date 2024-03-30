До слова, нещодавно кіберфахівці ГУР атакували сервер органів російської влади. Кілька сайтів з доменом gov.ru не працювали протягом кількох годин.

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Хакери за кілька хвилин атакували понад 100 сайтів

Лідер групи та команда хакерського групування "UA25" отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів за декілька хвилин. Кіберфахівці змогли проникнути на сервери критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації.

Як зауважили в СтратКомі ЗСУ, ця хакерська атака завдавала збитків країні-агресору більше, ніж на 12 мільярдів доларів. На відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу та ресурсів.

Сайт російського міноборони атакували фахівці ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки 4 березня атакували сайт російського міністерства оборони. У результаті цієї атаки вдалося отримати доступ до серверів російського міноборони, а також заволодіти програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовували окупанти.

Окрім того, також вдалося отримати чимало секретної документації.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між більше ніж 2000 структурних одиниць силового відомства Росії. Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок,

– наголосили у розвідці.

До слова, окупанти не могли усунути наслідки кібератаки й наступного дня. Так, у розвідці 5 березня повідомили, що сайт міноборони Росії досі "лежить", а також заблокованими залишаються IP-телефонія, домени міноборони Росії та сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що унаслідок атаки вдалося отримати значний обсяг інформації. Серед усього іншого вдалося заволодіти й персональними даними керівництва російського міноборони. Також вдалося отримати ціну інформацію в контексті програмного забезпечення, що дозволить продовжувати подібні операції.

"Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів міноборони, а ще заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ"", – додали у розвідці.