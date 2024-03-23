Це вже не перша атака на окупантів у кіберпросторі. На початку березня спеціалісти ГУР зламали сайт міноборони Росії, він не працював декілька діб.

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Які сайти не працювали

Було заблоковано роботу сайтів www.avard.gov.ru, www.gov.ru (головний сайт) і кінцевий сервер fso.gov.ru. Мова про сайт державних нагород, сайт Федеральної служби охорони і сервер органів державної влади Росії.

ГУР заблокувало роботу російських сайтів / Скриншоти видання "РБК-Україна"

Два з них уже відновили роботу. Джерела "Суспільного" говорили, що атаки тривають.

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ГУР і ІТ-армія України ведуть справжню кібервійну

Це підтвердили навіть самі росіяни – один з небагатьох випадків, коли вони визнали свою участь у війні проти України.

Глава "Ростелекому" Міхаіл Осєєвський говорив, що українські розвідники намагалися зірвати "вибори".

Я назву речі своїми іменами: ми перебуваємо в стані війни з Головним управлінням розвідки України, яке вже протягом цілого ряду часу намагається зруйнувати всю інфраструктуру, створену для виборів,

– сказав він.

Під час атаки на сервери російського міноборони Україна отримала не тільки цінну інформацію, зокрема персональні дані керівництва, але й може встановити повну будову системи відомства окупантів. Наприклад, ідентифікувати генералітет. Були заблоковані IP-телефонія, домени міноборони Росії і сервери, які забезпечували електронний документообіг структури.

А ще розвідники знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting. Вона спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.