У СДЕК повідомили, що збій стався "через технічні причини". Однак ймовірно, що над тим, аби "покласти"сервіс попрацювали хакери.

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Збій у СДЕК

У Росії 26 травня стався збій у роботі оператора поштових відправлень СДЕК. Сайт, а також інші сервіси компанії, включно з мобільним застосунком, не відкриваються вже добу. Росіяни також не можуть зайти в свій особистий кабінет, а співробітники – видати посилку.

Сервіс повідомив, що зупиняє видачу та відправлення посилок, щоб уникнути помилок під час ручної обробки замовлень. Там зазначили, що це сталося "внаслідок збою в роботі обчислювальних потужностей". За данними російських ЗМІ, у компанії розглядають варіант зі хакерською атакою, у ході якої було зашифровано дані СДЕК.

У компанії переконують, що займаються розв'язанням проблеми і вже перебувають на фінальному етапі. Росіянам обіцяють вже з 28 травня відновити роботу пунктів видачі замовлень.

Додамо! На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти використовували СДЕК для відправлення величезних посилок з українського кордону. Після цього компанія відмовилася пересилати товари без касових чеків.

Хакерські атаки на Росію