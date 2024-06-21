Эту информацию 20 июня подтвердила пресс-служба ІТ ARMY of Ukraine. Кроме того, Министерство цифровой трансформации распространило соответствующее сообщение.

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Хакерская атака на банки России

В результате DDoS-атаки остановили работу, в частности, такие сервисы:

ВТБ;

Сбербанк;

Тинькофф;

Альфа-Банк;

Билайн;

МТС;

Ростелеком;

Газпромбанк;

Мегафон,

СБП;

НСПК;

ЕИРЦ.

ІТ-армия осуществила атаку на российские банки / Изображение пресс-службы сообщества

ІТ-специалисты констатировали: они обещали на днях положить всю банковскую систему врага – и это были не пустые слова. На следующий день хакеры выполнили обещание.

Еще больше банков отключено вместе с их импортозамещающей системой карточных платежей "Мир" а соответственно и все карточные расчеты,

– пишут в IT ARMY of Ukraine.

Россияне подтвердили атаку, отметив, что ее влияние на работу сервисов было якобы "незначительным и кратковременным".

Обратите внимание! ІТ-армия предположила, что эта атака была одной из самых масштабных DDoS-атак в истории.

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Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что осуществило DDoS-атаку на электронные сервисы России. Сбой привел к параличу государственных учреждений и частных компаний.