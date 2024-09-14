Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві.

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Чому Росія хоче закінчити війну до 2025 – 2026 років

Буданов заявив, що Росія прагне закінчити війну в Україні у найближчі 1,5 – 2 роки, бо з літа 2025 року в країни-агресорки почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації, яка може підірвати соціально-політичну ситуацію.

2025 рік для них, рубіж 25-го – початок 26-го – він для них ключовий. Вони й хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, – це горизонт від 30 років, – випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть,

– пояснив глава ГУР.

Начальник української розвідки зауважив, що наразі Кремль правильно бореться з погіршенням економічної ситуації у своїй країні, адже розуміє, що триває спад, який уже відчутний і болючий.

"Але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль", – наголосив Кирило Буданов.

У своїй нещодавній заяві керівник української розвідки наголосив на серйозному виклику, з яким стикається Росія у зв'язку зі зростальним дефіцитом новобранців. Він зазначив, що до літа 2025 року Росія може опинитися перед критично важливим рішенням: або розпочати мобілізацію, або зменшити інтенсивність своїх військових операцій, що може стати для країни-агресорки критичним моментом.

Як росіяни відчувають війну в Україні зараз

Глава ГУР вважає, що втома від війни в Росії існує, хто б що не говорив, адже війна вже торкнулася великого прошарку її населення.

Проте генерал визнав, що росіяни відверто радіють, що їхня армія уже змогла захопити понад 30% нашої держави. Окрім цього, окупантів також влаштовує висока заробітна плата в російській армії.

Однак кількість добровольців скорочується, що призвело до зростання одноразових виплат при підписанні контракту вже до 2 мільйонів гривень.

Керівник Головного управління розвідки заявив, що стратегія України щодо перенесення бойових дій на російську територію суттєво вплинула на соціально-психологічний стан її населення.

Це змінило світогляд (росіян – 24 Канал). До цього все російське населення жило в парадигмі, що, хай там що, ми дуже потужна країна, ми найсильніші у світі... І ось із першими вибухами, скажімо так, у Москві та територією Російської Федерації і так далі, цей міф було зруйновано,

– пояснив Буданов.

Він також послався на російські документи, стверджуючи, що якщо Росія не досягне перемоги до кінця 2025 року, на глобальному ландшафті домінуватимуть у ролі наддержав винятково Сполучені Штати й Китай, а місця для Росії там не буде.

Тому, за словами Буданова, Кремль буде робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів, а все, на що вони можуть розраховувати – це регіональне лідерство, що владу країни-агресорки не влаштовує.