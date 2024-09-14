Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

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Почему Россия хочет закончить войну до 2025 – 2026 годов

Буданов заявил, что Россия стремится закончить войну в Украине в ближайшие 1,5 – 2 года, потому что с лета 2025 года у страны-агрессора начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может подорвать социально-политическую ситуацию.

2025 год для них, рубеж 25-го – начало 26-го – он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, – это горизонт от 30 лет, – выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся,

– пояснил глава ГУР.

Начальник украинской разведки отметил, что сейчас Кремль правильно борется с ухудшением экономической ситуации в своей стране, ведь понимает, что продолжается спад, который уже ощутимый и болезненный.

"Но это еще далеко не пик. Они прогнозируют, что примерно в период лета 25 года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось. Им хотелось бы завершить своей победой, к сожалению", – отметил Кирилл Буданов.

В своем недавнем заявлении руководитель украинской разведки отметил серьезный вызов, с которым сталкивается Россия в связи с растущим дефицитом новобранцев. Он отметил, что к лету 2025 года Россия может оказаться перед критически важным решением: либо начать мобилизацию, или уменьшить интенсивность своих военных операций, что может стать для страны-агрессора критическим моментом.

Как россияне чувствуют войну в Украине сейчас

Глава ГУР считает, что усталость от войны в России существует, кто бы что ни говорил, ведь война уже затронула большую прослойку ее населения.

Однако генерал признал, что россияне откровенно радуются, что их армия уже смогла захватить более 30% нашего государства. Кроме этого, оккупантов также устраивает высокая заработная плата в российской армии.

Однако количество добровольцев сокращается, что привело к росту единовременных выплат при подписании контракта уже до 2 миллионов гривен.

Руководитель Главного управления разведки заявил, что стратегия Украины по переносу боевых действий на российскую территорию существенно повлияла на социально-психологическое состояние ее населения.

Это изменило мировоззрение (россиян – 24 Канал). До этого все российское население жило в парадигме, что, что бы там ни было, мы очень мощная страна, мы самые сильные в мире... И вот с первыми взрывами, скажем так, в Москве и по территории Российской Федерации и так далее, этот миф был разрушен,

– объяснил Буданов.

Он также сослался на российские документы, утверждая, что если Россия не достигнет победы до конца 2025 года, на глобальном ландшафте будут доминировать в роли сверхдержав исключительно Соединенные Штаты и Китай, а места для России там не будет.

Поэтому, по словам Буданова, Кремль будет делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов, а все, на что они могут рассчитывать – это региональное лидерство, что власти страны-агрессора не устраивает.