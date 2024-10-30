Перед тим, як відбудуться переговори з Росією, Україна має отримати запрошення в НАТО. Про це під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ Північної Європи повідомив Володимир Зеленський.

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За яких умов Україна погодиться на переговори

Зеленський каже, що насамперед Україну потрібно зміцнити геополітично та дати їй запрошення в НАТО. Проте деякі партнери бояться навіть говорити про це.

Президент України заявив, що не бачить повної підтримки України та не знає на чиєму боці будуть партнери під час переговорів. Саме тому вважає їх небезпечними.

Перший пункт – зміцнити Україну – означає посилити її перед будь-якими переговорами. Другий пункт – бути чесними в переговорах,

– каже Володимир Зеленський.

Президент України наголосив на тому, що просить про запрошення в НАТО, а не про членство. Також згадав про пакет стримування з далекобійною зброєю та сказав, що не планує використовувати його проти Росії.

Зеленський зазначив, що Україні потрібен план із залученням Глобального Півдня. Український лідер вже передав сигнали Китаю і Бразилії та додав, що відкритий до обговорення.

Більшість країн-членів Альянсу підтримують вступ України до НАТО. Проте Німеччина та США проти такого рішення. Вони бояться ескалації конфлікту та втягнення у війну, а також вважають недоцільним вступ України в НАТО до закінчення війни.