Атакували поліцейських дві російські ракети. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Нацполіції Івана Вигівського.

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Серед поранених – цивільні

Унаслідок атаки загинув один поліцейський. Також є 26 поранених правоохоронців та ще четверо цивільних.

Загиблим виявився полковник поліції Андрій Матвієнко.

Висловлюю щирі співчуття родині та близьким нашого колеги, чиє життя обірвалось під час несення служби. Тієї самої поліцейської служби у прифронтовому Харкові, щоденно пов'язаної з ризиком для життя,

– написав Іван Вигівський.

Наразі поліцейські працюють на місці атаки та документують черговий злочин Росії.

Наслідки російської атаки по Харкову / Фото Івана Вигівського