Атаковали полицейских две российские ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Нацполиции Ивана Выговского.

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Среди раненых – гражданские

В результате атаки погиб один полицейский. Также есть 26 раненых правоохранителей и еще четверо гражданских.

Погибшим оказался полковник полиции Андрей Матвиенко.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги, чья жизнь оборвалась во время несения службы. Той самой полицейской службы в прифронтовом Харькове, ежедневно связанной с риском для жизни,

– написал Иван Выговский.

Сейчас полицейские работают на месте атаки и документируют очередное преступление России.

Последствия российской атаки по Харькову / Фото Ивана Выговского