Ранее в этот день Игорь Терехов указал, что октябрь стал испытанием для города. И россияне продолжают террор: "Начиная с воскресенья, российская армия ежедневно обстреливала город ракетами и бомбами, иногда – несколько раз в сутки". 24 Канал собирает детали относительно взрывов в Харькове 1 ноября.

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Что известно об обстреле Харькова сегодня

"Ракета на Харьков!" – написали Воздушные силы в 16:04.

Через минуту стало известно о взрыве в городе, а потом еще об одном. К сожалению, довольно быстро выяснилось, что оккупанты попали по дому.

Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома. Информация о пострадавших выясняется,

– сообщил Олег Синегубов.

Некоторые мониторинговые каналы предположили, что работала вражеская С-300. Но пока нет точной информации об этом.

Важно! Новых деталей относительно попадания и информации о возможных пострадавших еще не обнародовали. 24 Канал следит за ситуацией.