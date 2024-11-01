Раніше цього дня Ігор Терехов указав, що жовтень став випробуванням для міста. І росіяни продовжують терор: "Починаючи з неділі, російська армія щодня обстрілювала місто ракетами й бомбами, іноді – кілька разів на добу". 24 Канал збирає деталі щодо вибухів у Харкові 1 листопада.

Дивіться також Весь світ має це знати: які наслідки удару росіян по Держпрому у Харкові

Що відомо про обстріл Харкова сьогодні

"Ракета на Харків!" – написали Повітряні сили о 16:04.

За хвилину стало відомо про вибух у місті, а потім ще один. На жаль, досить швидко з'ясувалося, що окупанти влучили по будинку.

Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки. Інформація щодо потерпілих з'ясовується,

– повідомив Олег Синєгубов.

Деякі моніторингові канали припустили, що працювала ворожа С-300. Та поки немає точної інформації про це.

Важливо! Нових деталей щодо влучання та інформації про можливих постраждалих ще не оприлюднили. 24 Канал стежить за ситуацією.