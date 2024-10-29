Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що через нічну атаку по Харкову є загиблі – 4 людини. Удар по Держпрому був настільки потужним, що його чули у всіх куточках міста.

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Наслідки удару

Анна Черненко зазначила, що міський голова Харкова вже зв'язався із представниками ЮНЕСКО. Організації вже відомо про наслідки атаки країни-агресорки.

Важливо навіть не те, які методи для відбудови (Держпрому – 24 Канал) там застосують, а те, щоб весь світ знав і боровся за Україну та наші пам'ятки,

– сказала вона.

Це не перший удар, коли була пошкоджена будівля Держпрому. Раніше там ударною хвилею вибивало вікно, але не було прямих влучень, як зараз.

Руйнації торкнулися другого та третього поверхів, там був суд та адміністративно офісні будівлі,

– зазначила кореспондентка.

Харків'яни вважали Держпром надійною спорудою, адже під час Другої світової війни вона вистояла. Однак цей символ став мішенню для російських терористів.

Чим вдарили росіяни по Держпрому

У прокуратурі Харківщини зазначили, що росіяни для атаки по адміністративній будівлі використали фугасно-авіаційну бомбу. За фактом військово злочину було відкрито кримінальне провадження.

Росіяни здійснили атаку з боку Бєлгорода. В результаті цього на місто та область скинуто три КАБи. Один з них влучив у приміщення Держпрому,

– сказав керівник поліції Харківщини.

Варто додати, що під час нічного обстрілу Харкова росіяни використали ракету "Грім-Є1". Вона влучила в приватний будинок в Основ'янському районі, повністю його зруйнувавши. Довкола пошкоджено ще 19 будівель.