Внаслідок російської атаки загинули 4 людини. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку на Харків 29 жовтня

Терехов розповів, що о 02:51 російськими війська було завдано удару по Харкову ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат – 1 будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені,

– повідомив він.

Внаслідок атаки загинули 4 людини. Рятувальники шукали їх декілька годин під завалами. О 06:58 в ДСНС уточнили, що з-під завалів дістали тіла 2 чоловіків та 2 жінок. Там також додали, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки атаки на Харків 29 жовтня: дивіться відео

Міський голова зауважив, що останнім часом росіяни сконцентрувалися на ударах по Харкову, тому він закликав усіх жителів міста бути обачними та реагувати на усі сигнали повітряної тривоги.