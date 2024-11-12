Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що це вже вдруге за листопад 2024 року росіяни обстріляли Харків з комплексів С-300, C-400. Перший удар ворог здійснив саме із цього типу озброєння, після того, через 40 хвилин, місто атакувала авіація.

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Наслідки удару

Кореспондентка підкреслила, що під ударом знову ж таки опинились житлові квартали. Є постраждалі, зокрема троє людей звернулись до медиків за допомогою.

Крім того, пошкоджені багатоповерхівки – повилітали вікна та трубопровід.

На обох місцях влучань активно працювали комунальники, волонтери та правоохоронці. Людям повідомили про те, що вони можуть скористатися гуманітарною допомогою та програмами щодо відновлення їхніх помешкань,

– сказала Анна Черненко.

Під час удару авіацією, росіяни використали ракету "Гром-Е1". Це вже третій удар за листопад по Харкову цим типом озброєння.

Щодо області, то, за словами кореспондентки, ударів було більше з різних типів озброєння, зокрема росіяни використовували дрони, РСЗВ, авіацію та ракети. У Куп'янському районі серйозно пошкоджені будинки.

Нагадаємо, 9 листопада росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. За повідомленням мера Харкова Ігоря Терехова, вибух пошкодив дорожнє покриття та частину цивільної інфраструктури, даних про постраждалих немає. На жаль, Харків зазнає таких атак майже щодня.