Як росіяни оновили FPV-дрон "Молнія"?

За даними української розвідки, у російських дронах тепер можна знайти не лише апаратні компоненти західного виробництва, а й програмні. Ворог модифікував ударний БпЛА "Молнія-2Р", який відтепер використовуватиметься вже не як дрон-камікадзе, а як платформа для повітряної розвідки та коригування вогню.

До слова, детальну інформацію про конструкцію, електроніку та походження компонентів можна переглянути за посиланням.

Раніше ГУР повідомляло про застосування Росією дронів типу "Молнія" – вони запускались з катапульти та наводились оператором. Втім згодом з'явилась нова версія БпЛА "Молнія-2" – з двома двигунами на крилах, зміненим фюзеляжем, більшою дальністю польоту та потужнішою бойовою частиною.

Нову модифікацію "Молнія-2Р" росіяни розробили спеціально для розвідки. Ворожі розробники інтегрували на борт мікрокомп'ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ "НОВИЙ АЙ ТИ ПРОЄКТ") з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.

Крім стандартної FPV камери, безпілотник оснащений додатковою китайською камерою SIYI ZR10 з 10-кратним зумом і тривісною стабілізацією. Це значно підвищує можливість спостереження, виявлення цілей та коригування ударів у режимі реального часу. Для передавання відео з обох камер, телеметрії та команд управління на "Молнії-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink, завдяки якому дрон може працювати на великих відстанях та зменшує залежність від наземних каналів зв'язку.

Чим небезпечні дрони "Молнія"?