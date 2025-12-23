Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Україна все частіше використовує такі роботизовані системи. Вони можуть виконувати різні завдання на полі бою.

У чому Україна переважає Росію?

Олександр Мусієнко зазначив, що росіяни почали вивчати українські напрацювання у сфері роботизованих систем.

Не є таємницею, що у них вже з'являються певні розробки, але ми дещо випереджаємо зараз ворога у масштабах того, наскільки ми це застосовуємо,

– наголосив він.

Це означає, що Україна здійснила певний прорив у виробництві роботизованих систем для фронту. Українські військові почали все більше довіряти цим технологіям.

Однак росіяни також намагаються копіювати подібні системи, але, на щастя, вони поки позаду України.

Що можуть робити українські роботизовані комплекси?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ зазначив, що наші роботизовані комплекси можуть мати різноманітні функції. Все залежить від їх можливостей.

Є більш габаритні роботизовані комплекси, які можуть виконувати евакуацію поранених. Також ці дрони можуть щось підвозити на позиції й потім виїжджати звідти. Це дуже важливо в умовах ускладненої логістики,

– сказав він.

Окрім цього, Україна також активно почала використовувати автоматизовані турелі. Вони можуть бути оснащені кулеметами, які атакують ворога. Така зброя може влаштовувати засідки окупантам, або розчищати дорогу Силам оборони на фронті.

Ще роботизовані комплекси можуть виконувати роботи із замінування чи розмінування. Це зараз дуже важливо на полі бою.

Я сподіваюся, виробництво роботизованих комплексів буде масштабуватись, адже серед військових є дуже великий попит. Можна навчити операторів, які будуть виконувати завдання, для яких потрібно кілька піхотинців. Це б зберегло життя українських піхотинців,

– зазначив Мусієнко.

Така технологія дає можливість зменшувати українські втрати на цій війні.

Що відомо про роботизовані комплекси на фронті?