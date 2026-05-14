Об изменениях для страны сообщил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в фейсбуке.

Что известно об окончании чрезвычайного положения в Венгрии?

Чрезвычайное положение в Венгрии действовало с 2020 года. Сначала его ввели из-за пандемии Covid-19, а в 2022 году продлили после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор власти регулярно продлевали его действие.

По словам Мадяра, вместе с завершением чрезвычайного положения страна отказывается и от практики управления через правительственные указы, которая действовала последние шесть лет.

Сегодня, через четыре года, прекращается введенный Орбаном режим чрезвычайного положения, связанный с угрозой войны. Мы возвращаемся к нормальной жизни,

– написал премьер.

Справочно. Венгерское законодательство предусматривает три особых правовых режима: военное положение, чрезвычайное положение и состояние угрозы. В каждом из этих случаев правительство получает право принимать решения через указы без стандартной парламентской процедуры.

Почему отмена чрезвычайного положения является важной для Венгрии?

Отмена режима чрезвычайного положения премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром является важным шагом к демократической перезагрузке страны. После нескольких лет управления через правительственные указы власть возвращается к обычному правовому режиму, а парламент снова получает ключевую роль в принятии решений.

Также это решение должно усилить защиту прав граждан, ведь во время чрезвычайного положения власть могла ограничивать проведение протестов и массовых собраний. Кроме того, отмена особого режима может помочь Венгрии улучшить отношения с Европейским Союзом, который ранее критиковал Будапешт из-за проблем с верховенством права.

Возвращение к стабильным законодательным процедурам положительно повлияет и на политическую ситуацию в стране, и на инвестиционный климат, ведь бизнес получит более предсказуемые правила работы.

Какие решения Орбана изменил Мадьяр после того, как пришел к власти?

Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Будапешт за конструктивную позицию и цивилизованный подход к урегулированию ситуации с возвращением активов.

Кроме того, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не будет блокировать решение Европейского Союза. По его словам, Будапешт планирует восстановить доступ к европейскому финансированию и поддерживать евроинтеграцию Украины, одновременно учитывая национальные интересы Венгрии.