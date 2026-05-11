Об этом заявила будущий венгерский министр иностранных дел Анита Орбан, сообщает HVG.

Что сказала Анита Орбан относительно ЕС?

Кандидат на должность главы МИД рассказала о намерении стать конструктивным партнером Евросоюза. Она заявила, что Венгрия намерена "быть не спицами, а колесом."

Мы можем наиболее эффективно представлять наши национальные ценности и интересы в европейском сообществе, сохраняя наш суверенитет. Избиратели выбрали Европу 12 апреля, поэтому новая внешняя политика также будет действовать в этих рамках,

– заявила Анита Орбан.

Она отметила, что внешняя политика не должна быть изолированной, а строиться на сотрудничестве. Политик заявила, что ее цель – предсказуемая, надежная политика, а не беспокойство, который был при предыдущей власти.

Что Орбан сказала о российско-украинской войне?

Глава МИД Венгрии сказала, что сегодня Россия создает трудности во внешней политике. Она отметила, что Будапешт будет учитывать исключительно собственные интересы. Однако, это не означает, что власть будет блокировать санкции против Москвы.

Орбан подчеркнула, что Венгрия признает территориальный суверенитет Украины. Также Будапешт поддерживает интеграцию в ЕС, но есть одно "но".

В отношении Украины мы придерживаемся той же позиции, что и в отношении всех других стран-претенденток. Они должны полностью выполнить условия вступления. Мы не поддерживаем ускоренного вступления,

– озвучила позицию новой администрации Орбан.

Также она подчеркнула, что Венгрия выступает за мир. Именно этим она аргументировала нежелание Будапешта не присылать ни военных, ни оружия.

Обратите внимание! Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн в интервью 24 Каналу рассказал, что в течение следующих нескольких месяцев, фактически после недавнего значительного успеха с пакетом в 90 миллиардов, Украина увидит открытие реальных разделов или так называемых кластеров в переговорах о членстве в ЕС. Но он предостерегает от чрезмерного оптимизма, когда говорится о членстве нашей страны в Европейском Союзе. Эксперт считает, что есть объективные препятствия с точки зрения совместимости, например, в сельскохозяйственном производстве, секторе услуг, транспортных услугах и прежде всего в борьбе с коррупцией.

